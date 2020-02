World Dream. Ce nom, qui s'étale tout au-dessus des ponts d'un immense paquebot amarré à un quai de la baie de Hongkong, doit sembler bien ironique à ses 1 800 passagers, et aux centaines de membres d'équipages. De la terre ferme, on peut les voir errer sur les coursives, vautrés dans des transats, tournant comme des lions en cage ou saluant comme s'ils allaient prendre la mer, depuis les balcons de leurs chambres. Ce mercredi 5 février, le vaisseau est en quarantaine aux abords de l'ancienne colonie britannique, après avoir été refoulé de Taiwan au début de la semaine. Trois passagers qui avaient voyagé sur ce bateau de croisière du 19 au 24 janvier étaient infectés par le nouveau coronavirus nCoV.Finalement, une annonce qui retentit dans des haut-parleurs sur tout le navire vient rompre l'ennui : « J'aimerais vous remercier pour votre patience et votre compréhension jusqu'à maintenant. Et, en attendant, j'aimerais vous mettre à jour sur la situation actuelle et sur notre arrivée aujourd'hui. Selon les autorités portuaires, il s'agit d'un protocole de dépistage par le département de santé publique. À l'arrivée à Hongkong, trente membres de l'équipage ont déclaré des symptômes, dont de la toux, et trois de la fièvre. L'un d'eux a été testé positif au virus de la grippe. Je répète : il a été positif pour la grippe saisonnière normale. [?] Cependant, par précaution, trois membres d'équipage ont été évacués et...