CORONAVIRUS: 46 MILLIONS D'AMÉRICAINS POURRAIENT ÊTRE AU CHÔMAGE À COURT TERME, DIT BULLARD WASHINGTON (Reuters) - Pas moins de 46 millions de personnes pourraient se retrouver sans emploi à court terme aux Etats-Unis alors que les entreprises en contact avec du public ferment leurs portes pour endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi James Bullard, le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis. "Il s'agit de personnes dont le métier implique des interactions avec le public et c'est exactement ce que nos autorités sanitaires déconseillent", a déclaré James Bullard à la presse. Il a indiqué que les difficultés à venir de l'économie américaine pourraient être de courte durée si les décideurs politiques accélèrent la mise en place de revenus de substitution et d'autres programmes de soutien. (Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par)

