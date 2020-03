Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 40 milliards d'euros de manque à gagner par trimestre pour le tourisme en France, dit Lemoyne Reuters • 31/03/2020 à 09:23









40 MILLIARDS D'EUROS DE MANQUE À GAGNER PAR TRIMESTRE POUR LE TOURISME EN FRANCE PARIS (Reuters) - Les conséquences de la baisse de fréquentation touristique en France du fait de l'épidémie de coronavirus pourraient être de 40 milliards d'euros sur un trimestre, a estimé mardi le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Jean-baptiste Lemoyne. "La France, c'est la première destination touristique mondiale, cela veut dire que c'est un impact qui, ramené à un trimestre, peut être de 40 milliards d'euros, ce qui est considérable", a déclaré Jean-baptiste Lemoyne au micro de RMC, assurant que l'Etat faisait le nécessaire pour aider les entreprises concernées "à passer le cap". Interrogé sur une éventuelle renationalisation d'Air France, Jean-Baptiste Lemoyne a répondu : "Nous veillerons à tous les fleurons de la nation. Air France est l'un de ces fleurons." (Jean-Philippe Lefief)

