Coronavirus : 32 clusters repérés en Île-de-France

Nursing staff at Purpan Hospital receive and take samples from a drive to test patients suspected of having Coronavirus, Covid-19. May 14, 2020, Toulouse, France.Le personnel soignant de l hopital de Purpan recoit et effectue des prelevements dans un drive pour tester les patients suspectes d etre atteints du Coronavirus, Covid-19. 14 mai 2020, Toulouse, France., Nursing staff at Purpan Hospital receive and take samples from a drive to test patients suspected of having Coronavirus, Covid-19. May 14, 2020, Toulouse, France.Le personnel soignant de l hopital de Purpan recoit et effectue des prelevements dans un drive pour tester les patients suspectes d etre atteints du Coronavirus, Covid-19. 14 mai 2020, Toulouse, France. © Frédéric Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP