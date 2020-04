Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 12.210 morts en France, mais "premier signe de ralentissement" Reuters • 09/04/2020 à 20:33









CORONAVIRUS: 424 NOUVEAUX DÉCÈS EN HÔPITAL EN FRANCE, 12.210 MORTS AU TOTAL PARIS (Reuters) - La France a enregistré 12.210 décès liés au coronavirus depuis le 1er mars, dont 8.044 dans les établissements hospitaliers et 4.166 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi le directeur général de la santé, qui a dit observer un "premier signe de ralentissement" de l'épidémie. Le bilan quotidien des décès dus au COVID-19 dans les hôpitaux français a continué de diminuer pour un deuxième jour consécutif, à 424, a précisé Jérôme Salomon. Il s'était établi mercredi à 562, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France. Le nombre total de cas graves en réanimation s'élève quant à lui à 7.066 mais pour la première fois, le solde entre les admissions et les sorties de patients en réanimation au cours des dernières 24 heures est négatif (-82), a encore relevé le directeur général de la santé. "Le besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines, diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Ceci nécessite évidemment d'être confirmé dans les jours à venir", a commenté Jérôme Salomon. "Notre stratégie de défense face au virus (...) par le confinement généralisé sur le territoire national commence à porter ses fruits", a-t-il ajouté. "Le premier signe de ralentissement observé ce soir est lié (au) bon respect du confinement et des mesures barrières." La "tension sur les équipes de réanimation dans les hôpitaux est très inégale et certaines régions ont encore besoin de transférer des patients graves", a cependant souligné le directeur général de la santé, ajoutant que deux nouveaux TGV médicalisés allaient transférer vendredi des patients d'Ile-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine. Sept départements présentent un taux de surmortalité "exceptionnel", a indiqué Jérôme Salomon, citant le Haut-Rhin, la Moselle, Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Le nombre de décès recensés dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et autres établissements sociaux a augmenté de plus de 900 en 48 heures, les données n'ayant pu être récoltées mercredi en raison d'un problème technique. Au total, 31.415 cas confirmés ou possibles de COVID-19 ont été signalés dans près de 4.900 établissements sociaux ou médico-sociaux qui ont fourni des données, a déclaré le directeur général de la santé. Plus de 86.334 cas ont été confirmés par test PCR en France depuis le début de l'épidémie, soit 4.286 cas supplémentaires en 24 heures, a-t-il ajouté. (Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.