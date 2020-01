Corée du Sud : pourquoi la moustache du nouvel ambassadeur américain effraie

La polémique pourrait paraître absurde aux yeux du monde, mais elle est prise avec sérieux en Corée du Sud. Le nouvel ambassadeur des États-Unis à Séoul, Harry Harris, est la cible de vives critiques, notamment sur les réseaux sociaux. La raison de cette colère : sa moustache. Comme il le dit lui-même, selon des propos rapportés par CNN, celle-ci « est devenue une sorte d'objet de fascination, en quelque sorte, pour les médias » sud-coréens. Et sous les critiques et les moqueries, se cache en réalité une préoccupation bien plus réelle, ancrée dans l'histoire du pays.Car, pour de nombreux Coréens, la moustache de Harry Harris rappelle bien trop vivement la période de l'occupation coloniale japonaise et l'ambassadeur ressemble (un poil) trop à ces dirigeants japonais qui ont maté la péninsule coréenne pendant cette occupation, qui a débuté au début du XXe siècle pour prendre fin en 1945, lorsque le Japon a dû admettre sa défaite durant la Seconde Guerre mondiale. Comme le rappelle CNN, l'empereur Hirohito, qui régnait à cette époque, ou encore l'ancien Premier ministre japonais Hideki Tojo arboraient également une moustache comme celle de l'ambassadeur américain.Une émotion viveOr, cette époque reste douloureuse dans le souvenir des Coréens : beaucoup de citoyens de la péninsule ont été victimes de violences de la part des Japonais. Certains ont même été réduits en esclavage quand d'autres ont tout bonnement été...