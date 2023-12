Copenhague, frisson de cette Ligue des champions

Absent des huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 2011 et absolument pas favori du groupe A, Copenhague a créé l'exploit d'obtenir son ticket pour le tour suivant alors qu'il ne comptait qu'un seul point au bout de trois journées. Après avoir battu Galatasaray, les Danois poursuivent leur aventure européenne dans la peau de l'ovni.

8 novembre 2023, quatrième journée de phase de poules de Ligue des champions. Le chronomètre indique la 82 e minute au stade Parken et Copenhague, mené 3-2 par Manchester United, est quasiment éliminé de la compétition : les locaux ne comptent qu’un seul point et leurs adversaires du soir, qui l’ont déjà emporté au match aller, pointent provisoirement à cinq unités d’eux. Et puis, soudainement, tout bascule : sur un centre inspiré de Rasmus Falk, Lukas Lerager déboule au second poteau pour égaliser… et voit, une poignée de secondes plus tard, Roony Bardghji offrir une victoire inespérée à son équipe.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Copenhague RENVERSE Man United dans un MATCH FOU !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LlWW3JYmvc8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com