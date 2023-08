information fournie par So Foot • 09/08/2023 à 15:10

Copa Libertadores : L’Internacional bat River Plate au bout d’une séance de tirs au but surréaliste

Vous pensiez avoir tout vu ?

Dans la nuit de mardi à ce mercredi, l’Internacional s’est qualifié pour les quarts de finale de Copa Libertadores en éliminant River Plate au terme d’une séance de tirs au but complètement folle. Revenus à 2-1 au bout du temps additionnel pour recoller au niveau des scores cumulés, les Argentins se sont offerts le droit de rêver quelques minutes supplémentaires en arrachant les tirs au but. La séance a finalement été plus longue que prévue.…

EL pour SOFOOT.com