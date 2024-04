Contre Monaco, Lyon s’offre encore un frisson et sacre le PSG !

Auteur d’un énième succès renversant, contre Monaco, (3-2), l’OL reste sur son nuage, continue de rêver d’une improbable qualification européenne et offre officiellement à Paris le titre de champion de France.

Lyon 3-2 Monaco

Buts : Lacazette (22 e ), Benrahma (26 e ) & M. Fofana (84 e ) pour l’OL // Ben Yedder (2 e & 60 e ) pour l’ASM

L’histoire se souviendra que c’est Malick Fofana, 19 ans, qui a offert au Paris Saint-Germain un 12 e titre de champion de France. En marquant le but de la victoire contre Monaco (3-2) ce dimanche, permettant à l’OL de signer une nouvelle victoire pleine de panache et de poursuivre sa remontée fantastique, le jeune Lyonnais a aussi officiellement éteint le suspense quant à l’identité du vainqueur du championnat, le club de la capitale (70 points) ayant désormais 12 unités d’avance sur le dauphin monégasque (58) à trois journées du terme. Du suspense, il en reste en revanche un peu partout dans la course à l’Europe. Lyon n’est, à l’heure qu’il est, qu’à deux points du 6 e Lens, en déplacement à Marseille ce soir. Et Monaco n’a qu’une avance de deux points sur Brest, et trois points sur Lille.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com