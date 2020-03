Contre le Covid-19, Bobi Wine monte au front en musique

Celui que le peuple ougandais surnomme « le président du ghetto » a troqué son habituel béret rouge contre un bonnet aux couleurs du drapeau rastafari. Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagunyi, fait campagne depuis juillet 2019 pour empêcher le président Yoweri Museveni de briguer un sixième mandat. Mais face à l'urgence sanitaire, le député d'opposition se voit contraint de mettre son calendrier entre parenthèses.

Des conseils pour appliquer les gestes barrière...

Dans un clip musical publié le 25 mars - visionné par plus de 6 000 personnes sur YouTube à ce jour -, la star du reggae déjà habituée à déclamer des textes engagés et politiques, reprend le micro pour encourager la population à adopter les gestes barrière et réduire la propagation du coronavirus. « Sensitise the massive to sanitise » (sensibiliser les masses à se désinfecter), scande-t-il dans ce morceau intitulé « Coronavirus Alert ». Bebe Cool, A Pass, Azawi ou encore Jehova Shalom... de nombreux artistes ont emboîté le pas de Bobi Wine, et s'expriment à leur tour sur la pandémie du Covid-9 en musique.

... censurés par les médias d'État...

Mais difficile pour l'icône de la jeunesse, qui n'a cessé d'être interpellée par les autorités de son pays depuis son entrée au Parlement, de se faire entendre. « Ma voix est censurée à la radio et à la télévision. J'appelle le gouvernement à autoriser la diffusion des voix

... Lire la suite sur LePoint.fr