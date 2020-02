Contre le Coronavirus, la Chine construit un hôpital en dix jours

Répondant à un impératif sanitaire, la Chine a réalisé un véritable tour de force : face à l'épidémie de Coronavirus qui sévit dans le pays depuis plusieurs semaines désormais, et a touché le reste du monde depuis, les autorités ont fait sortir de terre, en seulement dix jours, un hôpital flambant neuf, rapporte France Inter.L'établissement de 25 000 m², nommé hôpital Huoshenshan (« Hôpital du dieu du feu »), se trouve à Wuhan, foyer du virus, et ouvrira ses portes ce lundi 3 février, après un chantier débuté le 24 janvier. D'une capacité de 1 000 lits, il a mobilisé 4 000 ouvriers qui se sont relayés jour et nuit, ainsi que 1 000 machines. Mercredi, un autre édifice du même type, le « Leishenshan Hospital », devrait lui aussi ouvrir. Il pourra abriter 1 500 lits. D'après le gouvernement chinois, les deux bâtiments devraient coûter 300 millions de yuans, soit environ 39 millions d'euros.Lire aussi Coronavirus chinois : que sait-on de sa dangerosité ?Plus de 300 décès en ChineLe coronavirus, transmissible d'humain à humain, a contaminé plus de 17 200 personnes en Chine, où 361 décès ont déjà été recensés, et s'est propagé dans 24 pays. Après s'être rendus pour beaucoup dans leurs familles durant ce congé, les Chinois ont commencé durant le week-end à rentrer chez eux, en avion et en train. De nombreux commerces devraient toutefois rester fermés pour encore une semaine au moins.L'OMS a...