Construction: Barratt veut racheter son concurrent Redrow pour 2,5 mds de livres

Le groupe britannique de BTP Barratt a annoncé un accord de rachat en actions à 2,5 milliards de livres (2,93 milliards d'euros) de son concurrent Redrow, qui faisait chuter son action en Bourse mercredi.

"Les conseils d'administration de Barratt et Redrow sont heureux d'annoncer qu'ils ont passé un accord pour une offre de fusion en actions de Barratt et Redrow, à travers laquelle Barratt va racheter la totalité des actions de Redrow", explique un communiqué.

Le contexte économique de crise du pouvoir d'achat, flambée des coûts, inflation, et taux d'intérêt en hausse "n'a pas été tendre pour les promoteurs immobiliers, et Barratt Developments et Redrow pensent clairement qu'ils seront plus forts ensemble", estime Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"La nouvelle entreprise combinée aura plus d'assise pour capitaliser sur les besoins structurels de logements au Royaume-Uni", ajoute-t-elle.

Barratt a également publié mercredi un bénéfice net semestriel divisé par plus de cinq sur un an à 68,8 millions de livres.

L'action de Barratt chutait lourdement mercredi, dévissant de 7% à 493,10 pence vers 09H00 GMT. A l'inverse Redrow s'envolait de 13,75% à 683,50 pence.