Congrès du PS: les deux principaux courants persuadés de pouvoir l'emporter

Le premier secrétaire sortant du PS Olivier Faure, à gauche et son adversaire pour la tête du parti au congrès, le maire PS de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, à droite, au siège du PS à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, le 23 janvier 2023 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Les deux principaux courants du Parti socialiste en lice pour le congrès, celui du premier secrétaire sortant Olivier Faure et celui du maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, se sont dit vendredi convaincus de gagner, à quelques heures du dépôt formel de leurs textes d'orientation, samedi.

"Nous sommes en situation de gagner", a assuré Nicolas Mayer-Rossignol, lors d'une conférence de presse vendredi à Paris avec les membres de son courant.

Le maire de Rouen a été désigné la veille candidat à la présidence du PS lors du futur congrès, au nom de la motion des principaux opposants à Olivier Faure, à l'issue d'une fusion de trois courants internes.

M. Mayer-Rossignol a dit se voir comme "animateur d'un collectif", composé notamment de la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy, du député Philippe Brun, de la présidente d'Occitanie Carole Delga et du maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane.

"On n'est pas anti-Faure, on est anti-flou", a-t-il déclaré, insistant sur "la clarté" de son projet et la nécessité de "changement", après huit ans de présidence d'Olivier Faure.

"On va rassembler une majorité de militants socialistes", a également assuré Hélène Geoffroy, pour "remettre le PS au travail" et "construire une gauche de gouvernement".

Leur courant aura samedi "autour de 122 parrainages" de membres du conseil national, a précisé l'ex-sénateur David Assouline.

Le courant d'Olivier Faure dispose de son côté de 150 signataires, a indiqué l'eurodéputé Pierre Jouvet, lors d'une conférence de presse en visio, avec "une dynamique sur le terrain", confortée par la venue "d'adhérents nouveaux sur une ligne politique d'un PS clairement de gauche".

"Nous avons une ligne cohérente autour de la stratégie de rassemblement de la gauche", et "incarnée avec une cohésion d'équipe autour de la figure d’Olivier Faure", a insisté le président du département de Haute-Garonne Sébastien Vincini, assurant qu'"avec ce que nous portons, on va gagner ce congrès".

Olivier Faure, qui a obtenu récemment le soutien de la maire de Lille et figure du PS Martine Aubry, et de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, a également reçu vendredi l'appui du courant de l'aile gauche du parti, qui veut "transformer" le parti "dans son fonctionnement" et "l'ancrer solidement à gauche", a expliqué le député Paul Christophle.

caz/jmt/gvy