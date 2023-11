information fournie par So Foot • 09/11/2023 à 22:45

Conflit israélo-palestinien : Deux joueurs de Villarreal ne participent pas à la minute de silence face au Maccabi Haïfa

Disputée à Chypre en raison du conflit entre Israël et Gaza, la rencontre entre le Maccabi Haïfa et Villarreal, remportée par les Espagnols (2-1), était précédée d’une minute de silence en mémoire des victimes israéliennes décédées au cours du mois dernier. Un moment de commémoration que n’ont pas souhaité respecter Aïssa Mandi et Ilias Akhomach.

🚨La imagen…

FP pour SOFOOT.com