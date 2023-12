Conflit à Gaza: l'économie palestinienne devrait reculer fortement en 2023

La Banque mondiale (BM) a dressé mardi un premier état des lieux du choc subi par l'économie palestinienne depuis le déclenchement des opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, menées en représailles après l'attaque lancée par le Hamas dans le sud du pays début octobre.

Un garçon marche parmi les décombres des bâtiments détruits lors des frappes israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 décembre 2023 ( AFP / MOHAMMED ABED )

Celle-ci avait fait plus de 1.200 morts côté israélien, principalement civils. Au-delà du bilan humain, qui dépasse les 18.000 morts désormais côté palestinien selon le ministère de la Santé du Hamas, il s'agit pour l'institution de tenter de mesurer l'impact du conflit sur une économie palestinienne déjà en souffrance mais qui devait afficher une croissance de 3,2% en septembre, selon les estimations disponibles jusqu'ici.

Désormais, la BM estime que l'économie palestinienne devrait connaître un repli de 3,7% d'ici la fin de l'année avant que le choc provoqué par les conséquences du conflit en cours ne se fasse pleinement sentir en 2024, avec une chute du PIB palestinien de 6%.

Une estimation qui pourrait être révisée selon la durée du conflit et de ses conséquences: destructions dans la bande de Gaza mais aussi restrictions des déplacements des Palestiniens au sein même de la Cisjordanie, perte d'emploi des Palestiniens travaillant en Israël et ralentissement, voire repli, de l'économie israélienne elle-même, dont les Palestiniens sont très dépendants.

"Il est attendu que la sévérité du conflit diminue en 2024 mais le gouvernement israélien imposera de sévères restrictions aux mouvements et à l'accès (dans la bande de Gaza, NDLR), qui viendront limiter l'activité économique et le commerce", a souligné la BM dans son rapport.

Le niveau de destruction dans la bande de Gaza aura bien entendu un impact, même si l'économie gazaouie ne représente que 15% environ du PIB palestinien.

Mais selon les relevés réalisés grâce à un croisement des sources, le niveau des dégâts était déjà très élevé fin novembre, au moment de la trêve, estime la Banque: 60% des équipements informatiques et télécoms étaient endommagés ou détruits, mais aussi plus de 60% des infrastructures de santé et d'éducation, près de 70% des infrastructures commerciales ou encore la moitié du réseau routier.

- Aide médicale d'urgence -

Du côté de la population, un million d'habitants, sur les 2,2 millions que compte la bande de Gaza, n'ont plus de logement et le taux de pauvreté, qui atteignait déjà 60% de la population avant le conflit, devrait s'envoler.

Afin d'éviter une récession encore plus "dramatique", la BM appelle par ailleurs à "la cessation des hostilités" afin de réaliser "des changements significatifs sur le terrain" ainsi qu'à la reprise "du commerce et de l'activité du secteur privé, en Cisjordanie et à Gaza", accompagnée d'une "augmentation du soutien financier de la communauté internationale".

La Banque annonce par ailleurs la mise en place d'un programme d'urgence de 10 millions de dollars, apportés par le Japon et l'Allemagne, afin d'amener dans la bande de Gaza du matériel médical permettant de faire face aux besoins les plus urgents.

Le matériel entrera dans le territoire via les convois de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Unicef, a précisé la BM.

"Ce programme a été mis en place afin de s'assurer que la population de Gaza continue à avoir accès à des équipements de survie, aux médicaments et aux services nécessaires", a ajouté la BM dans son communiqué.

Elle estime à 350.000 les personnes victimes de maladies, allant du diabète au cancer en passant par des problèmes cardiaques, et 50.000 le nombre de femmes enceintes, alors que 183 enfants naissent chaque jour et 130 sont actuellement placés dans des incubateurs.

Actuellement, 1,6 million de personnes ont dû fuir les combats et sont massés dans le sud de la bande de Gaza, qui compte au total 2,2 millions d'habitants.

Les conditions humanitaires ont été décrites comme très difficiles, entre manque de médicaments, de denrées alimentaires et d'accès à l'eau et à l'essence, notamment pour les groupes électrogènes.