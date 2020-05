Condamnation des Balkany : c'est Dallas à Levallois-Perret

Isabelle et Patrick Balkany lors de leur arrivée au tribunal de grande instance de Paris, le 13 septembre 2019, pour entendre son verdict dans le volet « fraude fiscale ». Le maire de Levallois-Perret sera alors condamné à quatre ans de prison, sa femme à trois ans. © Christophe Morin / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

Isabelle Balkany est une grand-mère charmante, que ses petits-enfants appellent « Mamisa ». Sur sa page Facebook, elle poste des photos avec ses « kids » ou ses « lutins », publie des clichés de son déconfinement campagnard dans son moulin de Giverny et donne des nouvelles de son mari, Patrick Balkany, avec lequel elle vient de fêter ses 44 ans de mariage. L'amour, l'humour et la bienveillance inondent son compte Facebook. Et puis, parfois, « mamisa » se déchaîne.

Elle l'a encore fait mardi, la veille de sa condamnation en appel à quatre ans de prison (et cinq pour son mari). Dans une longue lettre publiée sur son compte Facebook, Isabelle Balkany déverse sa colère contre Agnès Pottier-Dumas. Il y a encore quelques mois, l'ex-collaboratrice de Patrick Balkany à la mairie de Levallois-Perret était bourrée de qualités. D'ailleurs, c'est elle, l'ancienne directrice de cabinet du maire, que Patrick Balkany a choisie pour être tête de liste aux municipales, une fois son inéligibilité prononcée par la justice, en décembre.

Mais, depuis avril, on est passé dans l'excès inverse. Agnès Pottier-Dumas est devenue la femme à battre. En voici quelques preuves, piochées sur le compte Facebook d'Isabelle Balkany : « Elle a (...), pendant toute cette période de campagne électorale, administré la preuve d'une froideur, d'une arrogance et d'une absence telle d'empathie envers les Levalloisiens, que, au-delà des

... Lire la suite sur LePoint.fr