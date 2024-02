Concurrence: Booking.com s'inquiète d'une amende en Espagne avant le renforcement des règles de l'UE

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La plateforme néerlandaise de réservations d'hôtels Booking.com a dit jeudi risquer une amende record en Espagne, à deux semaines de l'entrée en vigueur de la loi européenne sur les marchés numériques (DMA).

La CNMC, l'autorité de la concurrence espagnole, a lancé une enquête en 2022 pour déterminer si la filiale néerlandaise du groupe américain Booking Holdings qui domine le monde des réservations d'hôtels en ligne, a commis des pratiques anticoncurrentielles.

Cette autorité pourrait infliger à Booking.com une amende de 530 millions de dollars, qui serait, selon l'entreprise, la plus importante jamais imposée par l'autorité de la concurrence.

"Nous sommes déçus par le projet de décision de la CNMC et sommes en profond désaccord avec ses conclusions", a déclaré la société dans un communiqué, indiquant son "intention de faire appel de cette décision sans précédent, si elle devient définitive".

Booking.com utilise ce projet de décision pour exprimer ses craintes de se voir infliger une amende au niveau national puisqu'elle devra également se conformer à la DMA, qui s'applique au niveau européen.

La loi sur les marchés numériques "est le forum approprié pour discuter et évaluer les principales préoccupations soulevées par la CNMC, offrant ainsi l'occasion de convenir de solutions qui s'appliquent à l'ensemble de l'Europe plutôt qu'à chaque pays", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La DMA cherche à accroître la concurrence par une série de mesures auxquelles les entreprises numériques devront se conformer lorsqu'elle entrera en vigueur le 7 mars.

Les plateformes qui relèvent de la loi sont celles qui fournissent un service à plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE et à plus de 10.000 utilisateurs professionnels actifs annuels établis dans l'Union.

Les entreprises numériques dont le chiffre d'affaires annuel dans l'UE est d'au moins 7,5 milliards d'euros ou dont la valeur marchande est supérieure à 75 milliards d'euros sont également soumises à ces nouvelles restrictions.

L'Union européenne a déjà désigné six entités qui devront se conformer aux règles : la société mère de Google Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et ByteDance, le propriétaire de TikTok.

Vingt-deux plateformes sont également visées, dont Amazon Marketplace, l'App Store d'Apple, Google Search, Facebook, Instagram et WhatsApp.

L'année dernière, la Commission européenne a bloqué l'offre d'achat par Booking d'eTraveli, une agence de voyage en ligne plus petite, en invoquant des problèmes de concurrence et la crainte qu'une approbation n'entraîne une hausse des prix pour les consommateurs.