Concours d'agent de la FFF : le point de la discorde

Au printemps dernier, cinq recalés à la licence d’agent de joueurs saisissait la FFF puis la justice après avoir estimé qu'une erreur de correction lors de l'examen leur avait coûté leur diplôme. Huit mois plus tard, l'affaire est toujours en cours et les plaignants désespèrent d'obtenir gain de cause.

Dans quelques mois, vers le début du printemps en mars, ils devraient être une centaine à passer la deuxième session spécifique pour tenter d’obtenir leur licence d’agent FFF, essentielle pour exercer sur le territoire français. En 2023, ils étaient 22 à décrocher le précieux sésame, sur 188 candidats. Parmi les recalés, ils sont cinq à avoir fait un recours auprès de la Fédération après avoir constaté une erreur à la correction. Pour être admis, il faut atteindre la note de 14/20, eux sont bloqués à 13 à cause d’une question. « Si je devais avoir mis trois questions sur le podium de celles où j’étais certain de la réponse, elle en faisait partie » , assure Antoine Wattier, l’un de ceux qui s’estiment lésés. Xavier en est un autre : « Je m’attendais à avoir 14 par rapport à toutes les corrections faites par les formations. En découvrant ma note, je me dis que j’ai peut-être fait une erreur en rapportant les questions. Je contacte mes correcteurs qui me disent tous qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la question concernée, j’ai la bonne réponse. Ils ont fait une erreur et ils ne veulent pas la reconnaître. » Contacté ce mardi après-midi, le service de presse de la FFF n’a pas répondu à notre sollicitation. Ils sont aujourd’hui trois parmi les cinq candidats à conserver l’espoir de voir la justice leur donner raison dans cette affaire, médiatisée en juin dernier et qui n’a toujours pas connu de fin huit mois après les résultats de l’examen.

Le compte à recours

Au centre des débats et de la discorde se trouve la fameuse question 10, qui portait sur la possible suspension d’un joueur dans un cadre très précis ( voir ci-dessous ) et demandait de se baser sur les règlements généraux de la FFF. Antoine Wattier, Xavier et les trois autres personnes ont coché la réponse E « Aucune réponse n’est correcte » quand la correction a validé la C qui infligeait notamment « au joueur en cause un match de suspension ferme » . Depuis le début de cette histoire, de nombreux avocats spécialisés en droit du sport ont donné raison aux plaignants, en soulignant à chaque fois l’article 226.4 des règlements

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com