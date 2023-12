Concarneau, la découverte d'un autre monde

En Ligue 2 pour la première fois de son histoire, l'US Concarneau a bouclé sa phase aller hors de la zone rouge. Une vraie satisfaction sur le terrain et la découverte d'un autre monde pour le petit club breton, sur lesquelles on revient avec son président Jacques Piriou, qui n'a pas perdu la flamme. Loin de là.

Ce n’est sans doute pas la façon dont l’US Concarneau aurait voulu faire parler d’elle. La semaine dernière, le club finistérien a trouvé son nom dans un long sujet consacré à Vincent Labrune dans L’Équipe Magazine . Après avoir reçu un courrier des Bretons se joignant aux critiques du Havre sur l’accord avec CVC, le président de la LFP aurait pesté en les qualifiant de « Harlem Globetrotters » qui s’imaginent à la « Foire du Trône » , en référence au fait que l’USC, privé de stade cette saison, soit contraint de jouer ses matchs à domicile entre Guingamp, Lorient et Brest. « Effectivement, quand on lit ça, ça fait bizarre » , sourit Jacques Piriou, le président concarnois. Ce dernier ne veut pas en faire une polémique non plus : « Je me suis expliqué avec lui, j’ai eu longuement Vincent Labrune au téléphone, on a échangé sur le sujet. Il m’a dit que c’était sorti de son contexte, il a sorti ça sur un ton humoristique. » Le patron de Concarneau depuis 2003 préfère parler d’autre chose, en vérité. Comme de la découverte de la Ligue 2 pour son club de cœur, avec ses joies, ses difficultés et la satisfaction de pointer à la 14 e place avec une toute petite avance sur la zone rouge (deux points) à la trêve : « Si on m’avait dit qu’on aurait 22 points à la fin de la phase aller, je signais des deux mains. »

Bienvenue dans le monde pro

C’est un autre monde que Concarneau a découvert en décrochant sa montée pour le deuxième échelon national pour la première fois de son histoire. « Il y a beaucoup de facteurs qui se sont entremêlés, entre les contraintes, le sportif, l’administratif et la mise en place de certaines choses qui n’existaient pas quand on jouait en National , développe Jacques Piriou. Ce qui a été très chronophage, ça a été l’élaboration d’une stratégie pour trouver un lieu pour jouer nos matchs à domicile, ça aura été un gros tracas opérationnel. » Le plus petit budget de Ligue 2 (6,5 millions d’euros) a rapidement compris qu’il ne pourrait pas jouer dans son stade Guy-Piriou, « une perte d’exploitation énorme » , concède le p

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com