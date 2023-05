Concarneau et Dunkerque tout près de la Ligue 2, Nancy dévisse

Un accroc qui risque de coûter très cher.

Premier de National et invaincu depuis neuf matchs, Martigues pouvait profiter de son déplacement chez Bastia-Borgo, bon dernier et mathématiquement relégué, pour faire un pas supplémentaire vers la Ligue 2. Contre toute attente, les Sang et Or se sont cependant pris les pieds dans le synthétique corse, ce vendredi soir (3-0) . Conséquence directe de ce très fâcheux faux pas : les partenaires de Foued Kadir sont éjectés des deux premières places, occupées par Concarneau et Dunkerque. Poussés par leur public respectif, les Thoniers s’en sont remis à un but très tardif d’Antoine Rabillard pour l’emporter face à Bourg-en-Bresse (3-2) , tandis que les Nordistes ont pris le meilleur sur Orléans (3-1) . Les deux formations aborderont l’ultime journée avec deux points d’avance sur les Martégaux et sur le Red Star, qui a concrétisé sa domination sur le tard à Châteauroux (0-1) .…

RB pour SOFOOT.com