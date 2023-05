Concarneau et Dunkerque en Ligue 2, Nancy et Bourg-en-Bresse relégués dans le chaos

Le National a rendu son verdict vendredi : Concarneau accède à la Ligue 2, avec le titre de champion en prime. Dunkerque a arraché le deuxième ticket pour le niveau supérieur, au nez et à la barbe du Red Star. En bas de tableau, Le Mans et Châteauroux échappent au pire, laissant Nancy et Bourg-en-Bresse dans la charrette.

Coup de Thoniers !

C’est une grande première dans l’histoire de l’USC : Concarneau évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Bretons ont validé leur montée en s’imposant sur le fil à Orléans (1-2). Meilleur buteur du championnat, Fahd El Khoumisti a fait honneur à son statut en plantant son 16 e but de la saison, avant qu’Antoine Rabillard offre les trois points à sa formation. Cerise sur le gâteau : les hommes de Stéphane Le Mignan empochent le titre de champion de National. Relégué l’an passé, Dunkerque s’est aussi hissé dans l’ascenseur. Alain Ipiélé et Rayan Ghrieb ont mis l’USLD sur les bons rails au Mans. Le serial buteur local Armand Gnanduillet a remis les deux équipes à égalité en claquant un doublé et Dunkerque a eu très chaud, mais deux minutes après que Gnanduillet ait trouvé le poteau, Ghrieb a soulagé les siens en inscrivant le but de la victoire (2-3). Dans l’obligation de gagner, le Red Star a fait le job face au Stade briochin grâce à Cheikh Ndoye (2-0). Mais le coup de pouce attendu du côté d’Orléans ou du Mans n’est pas venu. Même constat amer pour Martigues, qui reste à quai malgré sa victoire renversante contre Versailles (4-3).…

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com