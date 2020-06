Commission d'enquête de l'Assemblée : au tour du professeur Raoult

Le professeur Raoult sera forcément interrogé sur la façon dont il a observé la gestion de la crise du coronavirus. © Théo Giacometti / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est un face-à-face très attendu. Didier Raoult va être entendu mercredi 24 juin à 17 heures par la commission d'enquête sur la gestion de la crise du coronavirus. Le professeur marseillais, qui a multiplié les sorties dans les médias ces derniers temps, ne devrait pas renier ses principes. La veille, il déclarait dans La Provence : « Si on n'avait pas eu peur, on aurait eu deux fois moins de morts ; si on m'avait écouté, on aurait eu deux fois moins de morts. »

Lire aussi Sur la plage à Marseille : « Ici, on a Raoult, on est immunisé ! »

Une nouvelle phrase choc, déjà répétée à plusieurs reprises, dont il devra s'expliquer. Sa présence était une évidence pour Brigitte Bourguignon, députée LREM et présidente de la commission : « Il a fait partie du paysage de cette crise sanitaire », assure-t-elle auprès d'Europe 1. « Il y a eu des controverses sur l'efficacité ou pas de la chloroquine, il est important qu'on puisse comprendre les choses », estime de son côté le député PS Boris Vallaud, qui co-préside la commission.

Explications attendues

Le professeur Raoult sera forcément interrogé sur la façon dont il a observé la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement depuis Marseille. Après avoir bataillé pour que l'hydroxychloroquine soit reconnue comme un traitement contre le virus, il avait claqué la porte du conseil scientifique, dont le rôle a été

... Lire la suite sur LePoint.fr