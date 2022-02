Commerce extérieur : où en est la France face à ses principaux partenaires?

La France, dont le déficit commercial se creuse, a perdu de sa puissance commerciale en abandonnant des parts de marché à partir des années 1990 avant de se stabiliser. Qui sont ses principaux clients et fournisseurs?

6e exportateur mondial, recul en Afrique

En 2019, la France était le sixième exportateur mondial de biens et services (elle était cinquième en 2018), selon le dernier rapport annuel de la direction générale du Trésor, publié début février 2021. Derrière la Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni.

Sa part de marché dans les exportations mondiales (en valeur) s'est stabilisée entre 2012 et 2019, à 3% sur les biens et 3,5% si on ajoute les services. Ce plateau fait suite à une baisse observée entre 1990 et 2012, sa part de marché (biens et services) reculant de 6,4% à 3,5%, au moment où en parallèle les économies émergentes gagnaient en poids.

Au cours de cette même période, la France a perdu en compétitivité face à l'autre poids lourd économique européen, l'Allemagne. Depuis 2010, les parts de marché de la France ont notamment fortement reculé en Afrique, de 7,9% à 5,4% en 2018.

Un solde commercial dégradé par rapport à ses voisins

"On peut mesurer l'érosion du commerce extérieur de la France en comparant les soldes commerciaux", expliquait le Haut commissariat au Plan dans un rapport début décembre.

Alors que le déficit commercial de la France se creuse depuis 2002, pour atteindre près de 65 milliards en 2020, en Allemagne l'excédent commercial est supérieur à 200 milliards d'euros depuis 2014 (sauf en 2020 avec la crise sanitaire). L'Italie est excédentaire depuis 2012 et l'Espagne, certes déficitaire dans des proportions moindres que la France, voit sa situation s'améliorer depuis une dizaine d'années.

Le Royaume-Uni en revanche a un solde commercial plus dégradé. Côté français, le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a estimé début janvier qu'il faudra dix ans à la France pour retrouver une balance commerciale excédentaire .

Évolution trimestrielle du PIB français depuis le 4e trimestre 2018, selon l'Insee ( AFP / )

L'UE, principal partenaire

L'Europe au sens large, en incluant la Russie et la Turquie, compte pour les deux-tiers des échanges français.

En 2020, année marquée par la pandémie de Covid, l'Union européenne comptait pour 53,7% des importations françaises et 54,1% des importations.

Au sein même de l'UE, la France échange surtout avec ses voisins. Son premier partenaire d'échanges est l'Allemagne, qui représentait à elle seule 14,5% de ses exportations et 14,3% des ses importations, pour un solde extérieur négatif de -11 milliards d'euros en 2020. La Belgique, l'Espagne et l'Italie comptent chacun pour respectivement 7,4% à 7,7% des exportations françaises, et 7,1% à 7,8% des importations.

Les Pays-Bas et la Pologne sont deux autres partenaires importants dans l'UE.

La Chine, un lourd déficit commercial

L'Asie représentait de son côté un peu plus de 13% des exportations françaises et un peu moins de 20% des importations. Le premier déficit bilatéral est avec la Chine, qui comptait en 2020 pour plus de 15% des importations françaises. Le déficit commercial se montait à près de 39 milliards d'euros.

Hors Union européenne, le Royaume-Uni, qui a désormais quitté le bloc, reste un partenaire commercial important malgré un net recul des échanges en 2020, comptant pour 6,5% des exportations françaises et 3,4% des importations.

Les Etats-Unis, première puissance économique mondiale, représentaient 7,7% des exportations et 6,2% des importations. La balance commerciale entre les deux pays était positive pour la France en 2020, d'un peu plus de 1 milliard d'euros.