Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Commerce: Des discussions USA-Chine prévues la semaine prochaine Reuters • 07/05/2020 à 10:59









COMMERCE: DES DISCUSSIONS USA-CHINE PRÉVUES LA SEMAINE PROCHAINE (Reuters) - Des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine auront lieu par téléphone la semaine prochaine, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le vice-Premier ministre chinois Liu He et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, y participeront, précise-t-elle. Les discussions porteront sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de l'accord de "phase 1", que Donald Trump a menacé de résilier si la Chine n'en respecte pas les termes, ajoute Bloomberg. (Kanishka Singh, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.