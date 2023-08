Comment les Espagnoles ont pu grimper sur le toit du monde

Ne partant pas favorite de cette Coupe du monde selon les bookmakers, l’Espagne était pourtant sur le toit du monde depuis quelques années : Mondial U17, Mondial U20… Il ne manquait à cette génération dorée que de gagner enfin un titre avec l’équipe première. Un juste retour des choses en battant l’Angleterre dimanche à Sydney.

La victoire espagnole en finale de Coupe du monde, treize ans après leurs homologues masculines, est historique. Jusqu’ici, la Roja n’avait jamais réussi à passer de tour à élimination directe dans la compétition et ne s’est même qualifiée qu’à trois reprises en Mondial, échouant dès le premier tour en 2015 et en huitièmes face aux Américaines en 2019. Avant de gagner donc cette Coupe du monde après une victoire 1-0 face à des Anglaises championnes d’Europe en titre. Les mêmes qui avaient mis fin au rêve espagnol l’été dernier en les éliminant dès les quarts. Cette explosion soudaine de résultats peut surprendre, mais elle n’est que la suite logique de l’histoire d’une génération dorée qui n’avait remporté aucun trophée. En tout cas, chez les A. Au sein du XI titulaire ce dimanche, deux joueuses étaient déjà championnes du monde avant même le coup d’envoi : Cata Coll, vainqueur du Mondial U17 en 2018, et Salma Paralluelo, vainqueur du même Mondial U17 et du Mondial U20 en 2022. Cinq étaient aussi championnes d’Europe U19 : Aitana Bonmatí, Ona Batlle en 2017, puis Olga Carmona, Teresa Abelleira et Laia Codina en 2018.

Le succès des joueuses et des clubs

Chez les jeunes, l’Espagne est une habituée des trophées et des podiums, venant récompenser le travail de formation fait au sein de clubs amateurs et des centres de formation grandissant des clubs professionnels. La sélection U17, déjà deux fois championnes du monde, trône sur le podium de l’Euro depuis 2013, l’ayant remporté en 2015 et en 2018. Il en va de même pour les U19, qui sont finalistes de chaque édition depuis 2014, avec quatre victoires en 2017, 2018, 2022 et 2023. Des titres récents, mais qui montrent la montée en puissance du football féminin espagnol. En 2020, après avoir remporté la Coupe du monde et l’Euro, la sélectionneuse des U17 Toña Is prévenait déjà auprès de Marca : « Ce sont des joueuses qui vont faire parler d’elles dans les prochaines années. Les clubs devraient miser davantage sur ces jeunes joueuses qui n’ont rien à envier à certaines étrangères, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’ell

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com