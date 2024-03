Comment le clan De Laurentiis a dépouillé Bari

Club emblématique du football de la Botte, à 120 secondes d’un retour en Serie A la saison passée, Bari est passé en l’espace d’un été du rêve au cauchemar. Dans les Pouilles, il suffit de prononcer un patronyme pour entendre des noms d’oiseau : De Laurentiis.

Été 2018. Alors que la France célèbre sa deuxième étoile et que la Juve voit débarquer Cristiano Ronaldo, un monument du football transalpin vit un été chaotique. Sept piges après sa dernière saison dans l’élite italienne, Bari patauge en Serie B et peine à retrouver la Serie A. Et le 16 juillet 2018, tout bascule. Endettée à hauteur de 12 millions d’euros, la Vecchia Stella del Sud (« la Vieille Étoile du Sud », en VF) est déclarée en faillite et se retrouve rétrogradée administrativement en Serie D. Le club est alors à la recherche d’un repreneur. C’est alors qu’un sauveur débarque (presque) de nulle part, le scintillant Aurelio De Laurentiis. « J’ai choisi De Laurentiis car il représente la solidité économique et la compétence sportive » , se justifie alors Antonio Decaro, maire de la ville, au sujet du propriétaire du Napoli. Ce dernier promet alors que « Bari retrouvera très vite l’élite du football italien » et décide de placer son fils Luigi à la présidence.

Sous la houlette du clan De Laurentiis, Bari renaît de ses cendres et ne tarde pas à retrouver la Serie B. En juin dernier, les Galletti sont même proches d’être promus. Après une formidable saison, ils disputent la finale de play-off face à Cagliari. Après un match nul obtenu en Sardaigne, Bari a l’occasion de retrouver l’élite douze ans après, devant ses quelque 50 000 tifosi présents dans la mythique enceinte San Nicola. Mais un certain Leonardo Pavoletti viendra mettre fin aux rêves biancorossi . Peu importe, Bari a retrouvé de sa superbe. L’avenir s’annonce donc radieux.…

Propos de Monno et Tangorra recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com