Comment je suis tombé·e amoureux·se de...

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'une joueuse. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil après la première journée de la Coupe du monde féminine : Melchie Dumornay (Haïti), Ary Borges (Brésil) et Chiamaka Nnadozie (Nigéria)

Melchie Dumornay (Haïti)

L’action qui nous a fait succomber :

L’ensemble de son match face à l’Angleterre a été un récital malgré la défaite des Grenadières sur le plus petit des scores. Mais s’il ne fallait sauver qu’une seule action, ce serait sa récupération de balle à la 80 e dans sa moitié de terrain et le caviar en profondeur délivré pour Nérilia Mondésir, une action qui aurait pu permettre à Haïti d’accrocher les Anglaises si Mary Frohms ne s’était pas imposée face à Roseline Eloissaint. Les Three Lionesses ont eu les plus grandes peines à repartir avec la victoire du Suncorp Stadium de Brisbane. Cette action n’aurait pas pu avoir lieu si cinq mois auparavant, la Néo-Lyonnaise de 19 ans n’avait pas éclaboussé de son talent le barrage qualificatif au Mondial face au Chili : 90 minutes et deux buts dans la musette pour permettre aux Grenadières de participer à leur première Coupe du monde. A star is born .…

Par Léna Bernard, Anna Carreau et Matthieu Darbas pour SOFOOT.com