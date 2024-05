Comment Gasperini a redonné de l’ambition à l’Atalanta

Référence en Italie depuis des années, Gian Piero Gasperini a tout simplement transformé l’Atalanta. Néanmoins, le tacticien de 66 piges a aussi connu quelques périodes tumultueuses en Lombardie. Proche du divorce avec la Dea à cause de son caractère bien trempé, le Gasp’ est parvenu à mettre de l’eau dans son vin ou, autrement dit, se renouveler.

« Dans ma carrière, je n’ai pas encore remporté de trophée, mais j’ai eu énormément de médailles. Et cette qualification est une belle médaille. » Gian Piero Gasperini le sait, lui et ses hommes viennent de réaliser un exploit en ce jeudi 18 avril. Après un match aller remporté 3-0 à Anfield, les Bergamasques sont parvenus à s’incliner seulement 1-0 chez eux et à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa, en éliminant le grand favori, Liverpool. S’ajoutent à cette demi-finale de Ligue Europa une finale de Coppa Italia et une lutte acharnée en championnat pour le top 4 (l’Atalanta est actuellement sixième à six points de Bologne, mais avec un match en moins).

