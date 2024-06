Comment Düsseldorf a pu rendre gratuit l’accès à son stade

Ce lundi, les Bleus affrontent l’Autriche dans un stade où les supporters du club local ont pu se rendre trois fois sans payer cette saison. Le Fortuna Düsseldorf entend en effet redéfinir le concept de football populaire. Et ce n’est pas une démarche au rabais.

Pour assister au match entre l’Autriche et la France de ce lundi, les supporters ont dû débourser entre 30 (pour les plus chanceux) et 200 euros, en se basant sur la grille tarifaire officielle de l’UEFA. Pas forcément donné pour (re)découvrir la Merkur Spiel-Arena (du nom de l’entreprise de salles de jeux qui la sponsorise), un stade qui, avec son look de centre commercial grillagé et sa localisation au milieu d’une zone périphérique, est loin de compter parmi les plus sexy de cet Euro 2024. Pour le visiter à moindres frais, il fallait plutôt se rendre à un match du Fortuna Düsseldorf, en 2. Bundesliga, où une place coûtait cette saison entre 10 et 55 euros, voire… rien du tout. En avril 2023, l’initiative Fortuna für alle (Fortuna pour tous en VF) a fait grand bruit au moment de son lancement. Rendez-vous compte : un club professionnel qui propose d’assister à trois rencontres de championnat pour pas un rond. Du jamais-vu, non ?

Je crois qu’on a été les premiers à se demander comment le football professionnel devait poursuivre son évolution.…

Tous propos recueillis par JD.

Par Julien Duez, à Düsseldorf pour SOFOOT.com