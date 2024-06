Comment Dieu a décidé de l'avenir de Cody Gakpo

C’est Dieu qui donne.

Formé au club, Cody Gakpo a mené l’attaque du PSV Eindhoven pendant plus de quatre ans, le temps d’inscrire 55 buts et de remporter une Coupe des Pays-Bas. L’attaquant a quitté le nid après le Mondial 2022, direction Liverpool, mais il aurait pu faire ses valises quelques mois plus tôt. À l’été, l’international néerlandais est en effet courtisé par Leeds et Southampton. Le joueur de 23 ans hésite… alors il remet son choix entre les mains de Dieu.…

QB pour SOFOOT.com