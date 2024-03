Comment créer un club de foot ? L’histoire du Vesoul RC

Comme chaque année depuis cinq ans, So Foot organise le Vrai Foot Day. Pendant une journée, la rédaction rend hommage au football amateur en mettant en avant un projet qui mériterait plus de médiatisation. Pour cette édition, la Bourgogne-Franche-Comté est à l’honneur, puisque nous irons couvrir la finale du tournoi de walking foot (foot en marchant en VO) du Vesoul RC ce week-end. Pour l’occasion, on tenait à revenir sur l’histoire de ce club, né de la persévérance de son président et de sa bande de potes.

Comment créer son propre club de foot ? Même à l’heure où Football Manager rassemble des millions d’apprentis Jean-Michel-Aulas, la question est rarement évoquée. Pensionnaire de Départemental 2, le Vesoul Racing Club a vu le jour grâce à la persévérance de son président et de sa bande de potes. Focus sur la genèse d’un club qui se veut différent.

« On a fait ça en catimini »

Tout part du modeste club d’Échenoz-la-Méline, petite commune située à quelques kilomètres de Vesoul. « L’ambiance dans l’équipe s’était détériorée, car le président avait éjecté le coach et avait pris sa place pour jouer et faire jouer ses amis. Ce n’était plus pareil », se rappelle Julien Rivet, actuel président du Vesoul RC. Pour retrouver la bonne entente d’antan, il a l’idée folle de créer son propre club à Vesoul. Il commence alors à en parler à certains de ses coéquipiers : « J’ai envoyé un SMS à ceux avec qui je voulais continuer à jouer, et ils étaient tous partants. » Les dix-huit sécessionnistes d’Échenoz-la-Méline commencent à se réunir dans un restaurant situé sur les bords du lac de Vaivre pour discuter de leur projet. « On a fait ça en catimini, sans le dire à personne. Si ça se savait, le club où on jouait n’aurait pas apprécié », admet Julien Rivet.…

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com