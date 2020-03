Comment Air France affronte le plus grave cataclysme de son histoire

C'était en fin de semaine dernière. L'un des derniers vols de rapatriement de ressortissants Français opérés par Air France avait posé son train d'atterrissage quelques heures plus tôt à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Le pilote, de retour d'Asie, désormais en confinement dans son appartement parisien, revient au téléphone sur l'ambiance, irréelle, qui régnait dans son avion. « On a volé quasiment à vide à l'aller et c'était la foire d'empoigne pour monter à bord au retour... Le surbooking était très important... Les hôtesses et les stewards ont servi les repas avec des masques et des gants. La peur était palpable dans la cabine. À l'arrivée à Paris, les passagers ont applaudi l'équipage qui avait eu le courage de venir les chercher. Pour ces vols si particuliers, c'est vrai que tout se fait sur la base du volontariat. »

Chez Air France, nos interlocuteurs oscillent entre les soucis de gestion du quotidien - et notamment de l'organisation, toujours en cours, de ces complexes missions aux quatre coins du monde - et l'angoisse de la suite, des conséquences de ce scénario catastrophe, encore inimaginable il y a seulement un mois, la paralysie quasi totale du transport aérien mondial. « Je parlais ce week-end à un de mes amis au centre de contrôle des opérations d'Air France qui coordonne tous les vols de la compagnie, continue le commandant de bord. Il me disait ceci : si tu me poses des

