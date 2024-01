Colonie mafieuse à Kavala

Pour ses 20 ans, So Foot sort un podcast, Tellement Pied , dévoilant les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce troisième épisode, destination la Grèce à l’été 2009, où une colonie d’ex-pensionnaires de Ligue 1 a atterri à Kavala, tenu par un mafieux à gros cigare.

Ce fut l’un des grands mystères de l’intersaison 2009 : inconnu au bataillon, le club grec de Kavala avait réussi à attirer dans ses filets plusieurs joueurs de Ligue 1 en cale sèche, parmi lesquels Wilson Oruma, Frédéric Mendy ou Pierre Ducrocq. Ses atouts : le soleil, la plage, des avantages en nature et des enveloppes de 500 euros distribuées sous la table. Plus un management à la Scarface. Thomas Pitrel, alors tout jeune stagiaire de So Foot , s’embarquait pour une aventure sur les bords de la mer Égée. L’actuel corédacteur en chef du magazine Society avait alors pour mission, pour son tout premier reportage, de décrypter ce que ce club, tenu à distance par Makis Psomiadis, boss à très grosse moustache, très gros cigare et très petite morale, cachait.

Dans ce troisième épisode de Tellement Pied, nous vous envoyons dans la première décennie du XXI e siècle, dans une petite ville grecque que les locaux aiment comparer à un « petit Monaco », en compagnie de Thomas Pitrel, auteur de l’article « Les grandes vacances », publié dans le n°69 du magazine So Foot , paru en octobre 2009.…

NP et RB pour SOFOOT.com