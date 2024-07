Cody Gakpo, le nouvel Hollandais volant

Buteur, passeur, dynamiteur, guide : Cody Gakpo s'est occupé de (presque) tout pour les Pays-Bas face à la Roumanie. En plus de s'inviter en quarts de finale, les Oranje ont eu la confirmation qu'ils ont bien trouvé leur nouveau leader d'attaque.

Mardi soir, la ville de Munich s’est encore un peu plus inscrite dans le cœur des Néerlandais. Trente-six ans après que Marco van Basten et sa bande y ont écrit la plus belle page de l’histoire du football oranje , Cody Gakpo y a brillé de mille feux face à la Roumanie. Buteur après une magnifique action individuelle puis auteur d’un petit numéro côté gauche pour mettre Donyell Malen sur orbite pour le break , l’attaquant de Liverpool est définitivement le chef de la meute constituée par Ronald Koeman.

Leader en devenir

Le jeune attaquant a désormais inscrit six de ses douze buts internationaux dans un grand tournoi. L’homme des grands rendez-vous ? Plutôt en phase de groupes alors, puisque c’est la première fois qu’il trouve la faille dans un match à élimination directe (à l’inverse, les Bleus sont les seuls à lui avoir résisté en poules, Mondial qatari inclus). « Aujourd’hui, nous avons bien réagi par rapport au match précédent. Nous avons joué un bon match, marqué de bons buts et pratiqué un bon football par moments , se félicitait-il après la rencontre, au milieu d’un concert de louanges offert par ses coéquipiers, de Xavi Simons à son capitaine Virgil van Dijk. Je pense que nous pouvons voir que les choses s’améliorent. Les pièces du puzzle se mettent de plus en plus en place. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com