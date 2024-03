Co-fondateur de WeWork, Adam Neumann fait une offre de rachat sur le groupe (presse)

Adam Neumann au Madison Square Garden à New York le 17 janvier 2018. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CINDY ORD )

L'ancien dirigeant de WeWork, Adam Neumann, a récemment déposé une offre d'achat de 500 millions de dollars sur le groupe de bureaux partagés qu'il avait co-fondé et dont il avait été débarqué il y a cinq ans.

Une offre a été récemment soumise sur le groupe en difficulté par Adam Neumann pour un minimum de 500 millions de dollars, pouvant aller jusqu'à 900 millions de dollars, selon le Wall Street Journal et CNBC lundi qui citent des sources proches du dossier.

Le mois dernier, l'ancien patron controversé de WeWork avait indiqué s'être associé dans ce projet à d'autres investisseurs, notamment Flow Global Holdings et le directeur général de la société d'investissement alternatif (hedge fund) Third Point, Daniel Loeb.

Actuellement en redressement judiciaire, WeWork a déposé le bilan en novembre dernier.

A son apogée, début 2019, la start-up avait été valorisée jusqu'à 47 milliards de dollars et prévoyait de se lancer en Bourse la même année.

Mais les investisseurs se sont rapidement inquiétés du modèle économique de WeWork et de sa croissance effrénée, mais aussi de la fiabilité d'Adam Neumann comme patron.

Personnage charismatique, M. Neumann était connu pour ses décisions abruptes et parfois non motivées, ses lubies et ses excès.

En septembre 2019, le conseil d'administration l'a débarqué, peu après le report de l'introduction en Bourse.

WeWork a ensuite été bousculé par la pandémie de Covid-19, qui a vidé une partie des bureaux et dont il ne s'est jamais vraiment remis.