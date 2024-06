CMA CGM renforce pendant l'été sa route maritime entre l'Europe et l'Asie

( AFP / ROBERT FRANCOIS )

Le transporteur maritime français CMA CGM a annoncé mardi qu'il renforçait de 25% ses capacités entre l'Asie et l'Europe en juillet et en août "pour répondre à la hausse soudaine de la demande".

Ce "service saisonnier exceptionnel" baptisé French Peak Service se traduira par le départ de sept navires supplémentaires d'une capacité de 7.000 conteneurs.

Il seront "déployés entre le 30 juin prochain et début septembre, avec un départ toutes les deux semaines depuis la Chine et à destination alternativement du Nord de l’Europe (Le Havre, Anvers) et de la Méditerranée (Fos-sur-Mer, Malte)", précise le groupe français dans un communiqué.

Après une année 2023 difficile, le troisième transporteur maritime mondial, également présent dans la logistique, a enregistré un rebond d'activité au premier trimestre grâce à un commerce mondial "plus dynamique qu'attendu".

Le volume de marchandises transportées a augmenté de 11,7% par rapport aux trois premiers mois de 2023 et de 2,1% par rapport au dernier trimestre 2023.