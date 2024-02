CMA CGM: bénéfice net divisé par sept en 2023 à 3,6 milliards de dollars

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le troisième transporteur maritime mondial, CMA CGM, confronté à un commerce mondial déprimé et une chute brutale des tarifs, a vu son chiffre d'affaires fondre en 2023 et a essuyé sa première perte trimestrielle depuis fin 2019, selon ses résultats annuels publiés vendredi.

Son bénéfice net annuel a été divisé par sept en 2023, à 3,6 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires s'élève à 47 milliards de dollars (-36,9% par rapport à 2022).

Le groupe français, qui avait enregistré des profits records en 2021 et 2022 grâce à la désorganisation des chaînes logistiques et l'explosion des tarifs, rentre dans le rang à l'instar de ses concurrents et s'attend à une année 2024 compliquée, marquée par les tensions géopolitiques notamment en mer Rouge.

"Les conditions de marché du transport maritime se sont progressivement dégradées au cours de l’année. Nos résultats sont en baisse comme anticipé", a indiqué le PDG du groupe, Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.

CMA CGM a enregistré une perte nette de 90 millions d'euros au quatrième trimestre, une première depuis le quatrième trimestre 2019.

Le chiffre d'affaire de la division maritime a été quasiment divisé par deux sur l'année, malgré un volume de marchandises transportées équivalent (+0,5%). Il s'élève à 31,4 milliards de dollars, contre 59 milliards en 2022.

"Les échanges de marchandises n'ont progressé que de 0,8% en 2023, ce qui est historiquement assez bas", a précisé le directeur financier du groupe, Ramon Fernandez.

Les prix ont en plus été tirés vers le bas par l'arrivée de nouveaux navires sur les mers, avec une hausse des capacités de 8% en 2023.

CMA CGM a en revanche pu compter sur sa division logistique.

Le chiffre d'affaires s'y est élevé à 15,2 milliards de dollars, en baisse de 5,5% par rapport à 2022, et représente désormais un tiers du chiffre d'affaire du groupe, qui a multiplié les acquisitions dans ce secteur ces dernières années.

CMA CGM doit boucler prochainement l'acquisition de Bolloré Logistics pour cinq milliards d'euros, faisant ainsi du groupe le cinquième logisticien mondial.

L'année 2024 s'annonce "incertaine", a prévenu Ramon Fernandez. "Les prévisions de croissance mondiale sont toujours inférieures aux moyenne historiques (...) mais l'ensemble des observateurs prévoient une reprise du commerce international de biens", a-t-il relativisé.

En revanche, une nouvelle hausse des capacités de 8% devrait continuer de peser sur les prix.

Les incertitudes géopolitiques, notamment en mer Rouge avec les attaques Houthis qui obligent les armateurs à éviter la zone et passer par le cap de Bonne Espérance, ont engendré une brutale remontée des taux (tarifs) de fret début 2023 mais ceux-ci devraient se normaliser "au cours de l'année", a anticipé Ramon Fernandez.