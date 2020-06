Climat : et revoilà le crime d'« écocide » !

Vers un crime d'écocide inscrit dans la Constitution ? © DAMIEN MEYER / AFP

C'est l'une des trois mesures que les 150 citoyens de la Convention climat souhaitent voir soumettre à l'approbation des Français, en même temps qu'une modification de la Constitution pour y intégrer des objectifs de préservation de l'environnement et de la biodiversité, et que la création d'un Défenseur de l'environnement. Elle porte une lourde charge symbolique : construite par analogie aux génocides et aux crimes contre l'humanité, la notion d'« écocide » apparaît pour la première fois en 1970, après d'utilisation au Vietnam par l'armée américaine d'un défoliant chimique, l'agent orange, pour détruire les forêts où se cachait l'ennemi, et dont les conséquences pour la population (cancers, malformations) se font encore ressentir aujourd'hui. Près de 3 200 villages seront touchés, soit 24 % du Vietnam du Sud...

Mais si les atteintes les plus graves à l'environnement en temps de guerre sont intégrées dans les textes internationaux, l'appellation d'« écocide », toujours controversée, ne sera jamais retenue, et à ce jour, les atteintes graves à l'environnement en temps de paix n'ont jamais été reconnues comme crime par le droit international. Seule une poignée de pays, dont le Vietnam, a franchi ce cap. La France, pour les 150 citoyens tirés au sort pour proposer des pistes permettant de réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre, devrait en faire partie.

