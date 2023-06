information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 23:19

Clément Lenglet retourne à Barcelone

Clément Lenglet redevient Clément Lecatalan.

Après une saison passée dans le nord de Londres, sous les couleurs de Tottenham, Clément Lenglet va retourner à Barcelone, comme l’ont annoncé les Spurs ce jeudi. Le défenseur français, prêté un an sans option d’achat, n’a donc pas convaincu les dirigeants londoniens de s’attaquer à lui cet été, alors que l’ex-Nancéien ne semblait pas fermer la porte à un transfert définitif. Arrivé cet hiver en prêt, Arnaut Danjuma, qui disposait d’une option d’achat de 30 millions d’euros, va lui aussi retourner au bercail, à savoir Villarreal. Les Spurs ont également remercié une dernière fois Lucas Moura, libre cet été et dont on savait déjà qu’il ne prolongerait pas.…

LT pour SOFOOT.com