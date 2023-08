Clément Grenier : « Est-ce que je dis oui si l’OL m’appelle ? Bien sûr »

Ça, c’est de l’appel du pied.

Invité de l’émission After Live sur RMC ce dimanche, Clément Grenier n’a pas caché qu’il vivait une période délicate en Espagne. Actuellement indésirable à Majorque, le Français aimerait quitter son club d’ici la fin du mercato, et pourquoi pas revenir dans l’Hexagone. Et potentiellement dans son club formateur ? « Est-ce que je dis oui si l’OL m’appelle ? Bien sûr, évidemment, c’est mon club de cœur. Je l’ai toujours dit, je ne me cache pas, après ce n’est pas moi qui décide. J’ai encore beaucoup de choses à transmettre sur le terrain et en dehors (…) Je suis ouvert à un projet sportif. Je suis dans le loft actuellement. Je m’entraîne très bien. Je suis en pleine réflexion pour savoir si je résilie ou pas pour m’engager librement dans un club. Évidemment que l’OL est toujours dans mon cœur, maintenant ce n’est pas moi qui décide » , relance celui qui avait déjà eu des discussions avec Lyon il y a quelques années, avant que Peter Bosz choisisse de ne pas le signer finalement.…

AL pour SOFOOT.com