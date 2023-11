Claudio Echeverri, diaboliquement talentueux

Brillant avec l’Argentine en Coupe du monde U17, Claudio Echeverri attise déjà les convoitises. Focus sur la pépite de River avant sa demi-finale face à l’Allemagne ce mardi.

Les tournois de jeunes sont rarement des références. Parmi les talents escomptés, rares sont en effet ceux qui parviennent à faire une carrière professionnelle, et encore plus rares sont ceux qui marquent les esprits. Cependant, certaines figures semblent faites pour réussir. En ce mois de novembre 2023, l’Indonésie et sa Coupe du monde U17 offrent l’éclosion de Claudio Jeremías Echeverri. Un petit attaquant argentin, tassé et rusé, dans le pur style albiceleste , à qui l’on augure déjà les sommets. Présentation d’ « El Diablito » .

Du Chaco à River

Pour comprendre les qualités d’Echeverri, pas besoin d’être un stratège tactique : le garçon sait marquer des buts, et ne fait que ça. De ce Mondial U17, il en est ainsi le comeilleur buteur avec cinq réalisations (aux côtés de son compatriote Agustín Ruberto). Des exploits réalisés face au Japon en phase de groupes, au Venezuela en huitièmes de finale et au Brésil en quarts, avec un triplé en prime. Grands dominateurs du tournoi, les Argentins carburent d’ailleurs à trois buts de moyenne par match (la seule partie conclue par un bilan moins important étant leur défaite en ouverture contre le Sénégal, 1-2).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com