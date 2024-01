information fournie par So Foot • 25/01/2024 à 16:10

Claudio Echeverri débarque à City

Plus qu’à attendre désormais.

Claudio Echeverri signe officiellement à Manchester City. Le milieu offensif argentin débarque en effet de River Plate, pour 14,5 millions d’euros et un contrat allant jusqu’en 2028. Le joueur de 18 ans arrivera en janvier 2025. Lancé par Martin Demichelis, Echeverri compte six apparitions avec River et s’était notamment illustré par une passe décisive pour sa première (contre lnstituto Cordoba, victoire 3-1). Capitaine des U17 de l’Argentine durant la dernière Coupe du monde, Echeverri avait inscrit un coup du chapeau dans un large succès contre le Brésil (3-0).…

