Clap de fin pour les terrasses chauffées, désormais interdites

Cette mesure, initialement prévue fin 2021, inquiète les professionnels du secteur.

Photo d'illustration. ( AFP / PIERRE VERDY )

Elle aurait pu passer inaperçue la semaine dernière, grâce aux températures quasiment estivales, mais il a fallu que l'hiver contre-attaque lors de sa sortie : l'interdiction des terrasses chauffées.

À partir de jeudi 31 mars, il ne sera plus possible pour les professionnels de mettre en place un dispositif de chauffage sur les terrasses de leurs établissements. Ces systèmes sont jugés trop polluants et entraînent un gaspillage d'énergie.

Prévue par la loi climat du 22 août 2021, le décret d'application est officiellement paru au journal officiel. Ces dispositifs étaient déjà en sursis, la mesure étant prévu fin 2021, mais les parlementaires avaient accordé un délai supplémentaire, en raison du contexte économique tendu, en raison de la crise sanitaire.

Inquiétude des professionnels

Les professionnels du secteur ne cachent pas leur inquiétude. "C'est de l'écologie de salon , a dénoncé sur BFM Business Stéphane Manigold, président du groupe Eclore et Président de la branche restauration Umih Paris et Île-de-France. Evidemment qu'un chauffage au gaz qui chauffe la rue ça n'a pas de sens. Mais il existe des chauffages avec des ultraviolets qui chauffent non pas la table ou le verre mais le corps humain."

Le gouvernement estime pour sa part que la mesure permettrait d'éviter de générer un demi-million de tonnes de CO2 annuellement .