CINQUANTE CAS POSITIFS AU CORONAVIRUS À BORD DU PORTE-AVIONS CHARLES-DE-GAULLE PARIS (Reuters) - Les tests effectués à bord du porte-avions français Charles-de-Gaulle ont confirmé cinquante cas positifs au coronavirus, a annoncé vendredi le ministère français des Armées, précisant que trois marins avaient été évacués "à titre préventif" par voie aérienne vers Toulon via Lisbonne. La France avait annoncé mercredi le retour de ce fleuron de l'armée française à Toulon plus rapidement que prévu en raison de la présence à son bord d'une quarantaine de marins présentant des symptômes compatibles avec ceux du coronavirus. "Suite à l'annonce d'une suspicion de cas de Covid-19 parmi l'équipage du porte-avions Charles-de-Gaulle, une équipe médicale du service de santé des armées a été envoyée à bord", a fait savoir vendredi le ministère dans un communiqué. "Les résultats des 66 tests réalisés ont conclu à la présence de 50 cas de Covid-19 à bord." "Aucune aggravation de l'état de santé des marins à bord n'est constatée à l'heure actuelle" mais trois marins ont été évacués à titre préventif" jeudi matin vers l'aéroport de Lisbonne, au Portugal avant d'être transférés à l'Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne, à Toulon, ajoute le ministère. Il y a actuellement 1.760 personnes à bord du Charles de Gaulle, 1.200 marins et 560 membres de l'état-major et du groupe aérien embarqué (dont 20 Rafale). (Henri-Pierre André et Marine Pennetier)

