Cinq raisons de tomber amoureux du Bayer Leverkusen

Seule équipe encore invaincue dans les cinq grands championnats européens, le Bayer Leverkusen marche sur la Bundesliga. Prétendants sérieux au Meisterschale , les hommes de Xabi Alonso conquièrent chaque week-end un peu plus les cœurs. Voici cinq raisons de monter dans le train du Werkself.

→ Xabi Alonso, tout simplement

Après ses débuts avec les infantil A (U15) du Real Madrid et la réserve de la Real Sociedad, Xabi Alonso attire tous les regards pour sa première expérience en tant qu’entraîneur principal avec son impressionnante série de 27 matchs sans défaite (toutes compétitions confondues). Aujourd’hui dans les pas des excellents coachs qu’il a connus durant sa carrière, tels que Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti, l’ancien milieu de 42 ans, passé par Liverpool, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, associe le jeu de possession et de transition pour sublimer son Bayer, qu’il avait récupéré à l’avant-dernière place de Bundesliga en octobre 2022. Sa tactique et son aura ont permis au Werkself de se transformer en une formidable équipe. Mais outre ses qualités footballistiques, Xabi, l’homme, est tout aussi bon. Alors que des manifestations ont lieu en ce moment outre-Rhin contre le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a notamment comme projet l’expulsion massive de personnes d’origine étrangère, le champion du monde 2010 a fermement soutenu en conférence de presse les manifestants. Un vent de fraîcheur agréable dans un football où l’aseptisation gagne du terrain.

…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com