Cinq raisons de ne pas enterrer l’Allemagne

À moins d'un an de l'Euro qu'elle organise, l'Allemagne traverse l'une des pires crises de son histoire. Mais faut-il pour autant enterrer la Mannschaft pour l'été prochain ? Voici cinq raisons de croire que les Allemands ne seront pas ridicules à domicile.

1) Une jeunesse qui peut tout casser

Florian Wirtz, Jamal Musiala, Malick Thiaw, Felix Nmecha ou même Kai Havertz qui n’aura que 25 ans l’été prochain… Si ce n’est pas un extraordinaire vivier pour la Mannschaft , cette jeune génération qui a vu le jour au début des années 2000 a de quoi reprendre un flambeau presque consumé. Indisponible face aux Nippons, Musiala aurait pu changer le scénario de cette déroute. Seule étoile dans le sombre ciel allemand lors du dernier Mondial, le Bavarois est de la trempe des joueurs qui peuvent raviver un collectif fade. Entouré par des éléments d’expérience comme Thomas Müller, Joshua Kimmich ou İlkay Gündoğan, le prodige du Bayern pourrait enquiquiner n’importe quelle défense l’été prochain.

2) Un réservoir de coachs

Hansi Flick, ça n’a pas fonctionné ? Pas grave ! Pourquoi ne pas tester Julian Nagelsmann, l’ex-Mozart des bancs de touche. Il sort d’une expérience mitigée sur le banc du Bayern, et retrouverait une bonne partie de son ancien vestiaire qu’il n’a pas quitté en bons termes, mais nul doute qu’un technicien de son calibre redonnerait un coup de fouet à la sélection. Sinon, le séduisant Autrichien Oliver Glasner, vainqueur de la Ligue Europa avec Francfort il y a un peu plus d’un an, est également libre et pourrait proposer quelque chose d’intéressant. Si la DFB, la fédération, veut mettre le paquet et ne pas s’encroûter avec ce bon vieux Rudi Völler, elle peut toujours rêver d’Edin Terzić du Borussia Dortmund et de Marco Rose du RB Leipzig, voire de Thomas Tuchel ou de Jürgen Klopp, même si cela paraît impossible à court terme……

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com