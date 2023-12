information fournie par So Foot • 13/12/2023 à 11:12

Cinq matchs de la 16e journée de Ligue 1 visées par des interdictions de déplacement

A mi-chemin d’interdire tout le monde de se déplacer.

En prévision de la 16 e journée de Ligue 1, qui débute vendredi avec Monaco-Lyon, cinq arrêtés ont déjà été publiés par le ministère de l’Intérieur pour interdire des déplacements de supporters. Les rencontres Le Havre-Nice, Lens-Reims, Nantes-Brest, Toulouse-Rennes, et enfin le choc entre Lille et le PSG sont concernées. Ces interdictions s’inscrivent la lignée du moratoire voulu par la LFP et le ministère des Sports. Comme ce fut le cas ce mardi pour l’interdiction de déplacement des Sévillans à Lens, finalement annulée à la dernière minute par le Conseil d’Etat, les raisons évoquées posent question.…

CD pour SOFOOT.com