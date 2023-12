Cinq joueurs de ligue 1 seront à la CAN avec le Maroc

Les Lions de la Ligue 1.

Les listes pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire sortent petit à petit et l’une des plus attendues était celle du Maroc. Ce jeudi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, emmènera pour cette édition cinq joueurs de Ligue 1 : Achraf Hakimi (PSG), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims), Azzedine Ounahi (OM), Amir Richardson (Stade de Reims) et Amine Harit (OM).…

LP pour SOFOOT.com