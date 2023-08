Cinq conseils pour aider l’OL à se maintenir en Ligue 1

Avant-dernier de Ligue 1 après deux journées chaotiques, l’OL ne fait plus peur à personne. Désarçonné par Strasbourg, puis humilié à domicile par Montpellier, le club lyonnais va mal, si bien que Laurent Blanc semble aussi resigné que la plupart de son effectif. Voici les cinq choses que l’on conseille à John Textor et ses hommes pour remonter la pente.

1. Faire le deuil de Bradley Barcola

Freiné par la DNCG sur le marché des transferts, l’Olympique lyonnais a vu ses principaux mouvements se faire dans le sens des départs cet été. Longtemps désireux de garder Castello Lukeba, les dirigeants lyonnais ont finalement laissé le défenseur central s’envoler vers le RB Leipzig contre 35 millions d’euros. Ce bras de fer perdu face au joueur formé au club pourrait bien inspiré son pote Bradley Barcola, pisté avec insistance par le Paris Saint-Germain. Lors des deux premières rencontres de Ligue 1, l’attaquant de 20 ans n’a pas été étranger à l’inefficacité de son équipe dans le camp adverse. Tantôt fantomatique, tantôt individualiste, il est en tout cas loin d’avoir affiché le niveau entrevu lors de la demi-saison dernière. En aussi peu de temps, il avait compilé sept buts et dix passes décisives. Son départ serait donc une perte évidente pour l’OL, alors qu’aucun remplaçant ne semble avoir le niveau pour prendre sa place sur l’aile droite. Toutefois, perdre Barcola – qui n’a résolument plus la tête aux Gones – emmènerait un chèque tant attendu dans le Rhône et pousserait le club à recruter pour combler un poste relativement dépourvu depuis de longues années. Avec un peu de chance, une jeune pépite sortira encore du chapeau ou John Textor trouvera un ailier droit percutant dans l’un de ses 36 clubs satellites.

2. Accompagner Laurent Blanc

Après la débâcle au Groupama Stadium face à Montpellier (1-4), Laurent Blanc affichait une grise mine qu’il traîne depuis de longs mois à Lyon. Interrogé par Prime Video à propos de ce qu’il faudrait changer au sein du club, l’entraîneur répond du tac au tac : « L’entraîneur. » Après quelques secondes de flottement, il persiste : « Pourquoi pas. Peut-être qu’il faut changer l’entraîneur. » Depuis son arrivée sur le banc lyonnais en octobre dernier, « Le Président » use de l’ironie à chaque moment de crise, mais semble les traverser de plus en plus désabusé. Le métier d’entraîneur est éreintant et celui qui n’avait plus offic

