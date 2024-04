Cinq bonnes raisons de suivre le Brasileirão 2024

Fini les vacances au pays de Pelé : ce week-end marque le début de l’édition 2024 du Brasileirão. Pour l’occasion, on vous présente les équipes et les joueurs de ce championnat qui monte. De São Paulo à Rio en passant par Criciúma, bem-vindo dans une Serie A brésilienne où les jeunes cracks côtoient les reliquats du football européen des années 2010.

→ Des favoris qui ont de la gueule

Le Brasileirão a beau être un championnat très ouvert, deux clubs semblent un peu au-dessus de la mêlée. Après une année 2023 de désillusions, Flamengo doit siffler la fin de la récré. Cette année, le club aux 46 millions de supporters arrive avec des ambitions XXL sur les scènes nationales et continentales. Après six ans à la tête de la Seleção , Tite est arrivé en octobre dernier pour remettre de l’ordre dans un club qui en manquait cruellement. Cet hiver, le Mengão a réalisé un des mercatos les plus chers de son histoire en s’offrant la paire uruguayenne Matías Viña et Nicolás de la Cruz. Ils épauleront leur compatriote Giorgian de Arrascaeta, métronome de l’équipe carioca depuis 2019 et habitué des podiums du prix Puskás. Emmené par Gerson et David Luiz, le club rubro-negro a déjà remporté le championnat de l’État de Rio sans encaisser le moindre but. De quoi envoyer un sacré message à la concurrence.

En parlant de championnat régional, Palmeiras a également dominé celui de l’État de São Paulo. Un bon échauffement pour le tenant du titre, qui fait encore cauchemarder le Botafogo de John Textor. Cette saison, le Verdão revient pour défendre son statut de double champion national avec un argument de poids : sa stabilité. Avec dix titres (dont deux Copa Libertadores et deux championnats) dans sa besace depuis son arrivée au club en 2020, le coach portugais Abel Ferreira veut continuer dans la voie du succès. Mais il y a un hic : comment se passer du crack Endrick, qui va rejoindre le Real Madrid en juin prochain ? Avec déjà dix buts inscrits en 2024, l’Argentin Flaco López pourrait être un début de réponse.…

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com